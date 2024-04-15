Смородская: «Абаскаль больше никогда не найдёт команду»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем Гильермо Абаскаля, который вчера, 14 апреля, был официально отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

По мнению Смородской, после «Спартака» 35-летнего испанца не захочет приглашать к себе ни один клуб.

«Такие «специалисты» никому не нужны. Если руководители европейских клубов изучат работу Абаскаля в «Спартаке», они ни за что не станут его приглашать. За какие заслуги-то?» — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. Под руководством испанского специалиста «красно-белые» смогли выиграть бронзовые медали чемпионата России.