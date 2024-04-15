Романцев высказался об отставке Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об отставке Гильермо Абаскаля с поста наставника московской команды.

Романцев отметил, что любой тренер должен быть готов к возможному увольнению.

«Скажу лишь, что люди нашей профессии, только начинающие или уже с именем, с первого рабочего дня знают — их будущее непредсказуемо», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года, до этого он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе». После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.