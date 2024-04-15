«Спартак» ждёт наказание

«Спартак» будет наказан после матча Премьер-лиги против «Сочи», который московская команда проиграла с минимальным счётом 0:1.

Как сообщил «Спорт-Экспрессу» глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, на ближайшем заседании будет рассмотрен тот факт, что игроки «Спартака» массово обошли микст-зону и не дали интервью. Кроме того, перед началом второго тайма «красно-белые» задержались на три минуты в раздевалке.

На текущий момент «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 17 апреля – против «Зенита» в Кубке России.