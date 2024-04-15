Гунько: «Руководство «Спартака» долго терпело Абаскаля»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, возглавляющий сейчас «Урарту», высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста наставника московской команды.

По мнению специалиста, руководство «Спартака» предоставило испанцу достаточно времени для работы, однако он так и не смог изменить результаты команды в лучшую сторону.

«Мне кажется, вектор команды шёл только вниз и дальше под руководством Абаскаля улучшений не предвиделось. Руководство и «Лукойл» терпели достаточно долго и давали ему шансы», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством «красно-белые» успели выиграть бронзовые медали чемпионата России.