Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о новой роли Артура

Тренер питерского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о новой роли нападающего Артура.

Специалист отметил, что на прошлой неделе бразилец пробовался в новой роли, ведь было непонятно, сможет ли сыграть Педро против «Краснодара».

«Мы всегда берём игроков, которые могут сыграть в нескольких ролях. Он провёл несколько тренировок на позиции ближе к обороне, у него получалось, поэтому почему нет?» - приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Напомним, что бразилец вышел на поле в матче против «Краснодара» (2:1) после перерыва и смог отметиться победным голом, который стал для Артура вторым в составе «Зенита».