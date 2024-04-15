Пименов рассказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке»

Экс-игрок национальной сборной России Руслан Пименов в беседе с журналистами высказался об отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака».

«К увольнению Абаскаля все шло. Надеюсь, руководство «Спартака» теперь рассмотрит вариант с приглашением российского специалиста», - поведал Пименов в беседе с журналистом «РБ Спорта».

Напомним, что последний матч «красно-белых» под руководством Абаскаля завершился минимальным поражением со счетом 0:1. После этого фиаско «народная команда» с 35 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.