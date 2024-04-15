Экс-нападающий «Спартака»: «На 99% «Зенит» станет чемпионом»

«На 99% «Зенит» станет чемпионом, так что петербургский клуб может сделать одну осечку, но вряд ли это произойдет. Хочется, чтобы «Краснодар» взял серебро. А вот за бронзу будет борьба», - приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.