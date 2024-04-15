Экс-нападающий «Спартака»: «На 99% «Зенит» станет чемпионом»

Экс-форвард сборной России московского «Спартака» Роман Павлюченко считает, что петербургский «Зенит» станет чемпионом Премьер-лиги в нынешнем сезоне.
«На 99% «Зенит» станет чемпионом, так что петербургский клуб может сделать одну осечку, но вряд ли это произойдет. Хочется, чтобы «Краснодар» взял серебро. А вот за бронзу будет борьба», - приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.
Напомним, что в рамках 24-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде отпраздновал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака оторвались от «быков» на четыре балла.
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