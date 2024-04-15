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Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников рассказал о своём состоянии

15 Апреля 2024 • 13:04 Комментировать
Балтика
...
Крылья Советов
20.04 16:30

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал о своём состоянии.

Вратарь отметил, что перенёс операцию, которая прошла успешно.

«Восстановление займет некоторое время. В этом сезоне уже не сыграю», — приводит слова Овсянникова «Матч ТВ».
Напомним, что 25-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, в один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

За семь туров до конца чемпионата России подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице, уступая московскому «Динамо», которое идёт на третьей позиции, два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Богдан Овсянников

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