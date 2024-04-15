Вратарь «Крыльев Советов» Овсянников рассказал о своём состоянии

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников рассказал о своём состоянии.

Вратарь отметил, что перенёс операцию, которая прошла успешно.

«Восстановление займет некоторое время. В этом сезоне уже не сыграю», — приводит слова Овсянникова «Матч ТВ».

Напомним, что 25-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей, в один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

За семь туров до конца чемпионата России подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице, уступая московскому «Динамо», которое идёт на третьей позиции, два очка.