Павлюченко: «Мне больно наблюдать за «Спартаком»

Бывший нападающий столичного «Спартака» Роман Павлюченко высказался об отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Мне больно наблюдать за москвичами, потому что это моя родная команда. Возможно, руководство посчитало, что нужна эмоциональная встряска, убрав Абаскаля, но вряд ли в команде все хорошо», - цитирует Павлюченко Metaratings.ru.
Напомним, что об увольнении испанского специалиста было объявлено в воскресенье, 14 апреля. В последнем матче под его руководством «Спартак» уступил «Сочи» со счетом 0:1. После 23 поединков «народная команда» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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