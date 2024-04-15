«Спартак» убрал обнаглевшего Абаскаля: от молодого и перспективного до потерявшего связь с реальностью

Работа Гильермо Абаскаля в «Спартаке» завершена. После поражения от «Сочи» «красно-белые» решили уволить тренера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итог работы испанца в Москве.

Пока Абаскаль думал о футболе, всё было хорошо

Когда летом 2022 года «Спартак» объявил о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера, это вызвало недоумение у всех. Об испанце знали далеко не все специалисты, а уж широкие массы не могли даже толком ничего найти в «Википедии». Надо вспомнить, что в тот момент маститого европейца в Россию было не зазвать, а российского тренера «Спартак» назначать не хотел, чтобы не попасть под влияние какого-то агента. К тому же клуб находился в процессе смены владельцев.

В итоге была сделана ставка на молодого и перспективного тренера. Сам Абаскаль же после полугода во главе первой команды «Базеля» был перемещён во вторую команду швейцарцев. Для него предложение «Спартака» было крайне интересным с профессиональной точки зрения.

Первые полгода Абаскаля в Москве были если не идеальными, то уж точно очень хорошими. «Спартак» играл свежо и легко. В стартовых пяти турах «красно-белые» трижды разгромили соперника, в меньшинстве вырвали ничью в Грозном и уверенно победили в Екатеринбурге. Потом была разгромная победа над «Зенитом», пусть и в Кубке, но всё же. «Спартак» уходил на зиму вторым и, казалось, имел все шансы завоевать второй Кубок России подряд.

На волне успеха Абаскаль решил стать «менеджером»

Успешное начало многих ослепило. Вдобавок к этому «Спартак» из-за смены владельцев оказался в нестабильном состоянии. Этим моментом Абаскаль или его агенты решили воспользоваться в своих интересах. Через прессу были вброшены слухи, что тренер попал в сферу интересов «Севильи», которая плохо выступала в Ла Лиге. На фоне этого Абаскаль затребовал у «Спартака» новый контракт. В клубе же в отсутствие нового полноценного руководства никто не рискнул объяснить молодому тренеру, что тот банально обнаглел, требуя улучшенных условий спустя пару месяцев работы. Либо кто-то боялся за своё место, либо кто-то не вник серьёзно в ситуацию. В итоге Абаскаль добился лучших условий, вдруг осознав, что может захватить всю власть в клубе.

Той же зимой «Спартак» сделал два трансфера. Томаш Тавареш играл под руководством Абаскаля в «Базеле», а Алексис Дуарте, как пишут медиа, поручил свои дела агентам, близким к испанскому тренеру. В итоге Абаскаль, вместо того, чтобы думать о футболе, решил стать «менеджером» в английском понимании, когда отвечает за трансферы и за многие другие вопросы. По данным СМИ, испанец влезал чуть ли не в вопросы покраски заборов. «Спартак» же не мешал, всё больше развращая наставника.

Абаскаль забыл о футболе

Возможно, не так и плохо контролировать все сферы в работе клуба. Однако Абаскалю, довольно юному по меркам тренеров, для этого в принципе не хватало опыта. Уже весной «Спартак» в футбол играл совсем не так ярко. Апофеозом стало поражение от «Акрона» в Кубке России. Причём случилось оно уже в тот момент, когда именно этот турнир должен был выйти на первый план для клуба.

Абаскаль, чувствуя свою власть, продолжал ей упиваться. Испанец пролоббировал странный и при этом дорогостоящий трансфер Хесуса Медины, который себя никак не оправдывает. При этом Абаскаль начал конфликтовать с лидерами команды Георгием Джикией и Александром Соболевым, что точно не шло на пользу.

С футбольной точки зрения «Спартак» же деградировал. То, за что прямо отвечал Абаскаль, расстраивало. «Красно-белые» перестали играть свежо, а решения испанского наставника по составу выглядели хаотичными и непродуманными. Казалось, тренер уверовал, что уж в России с его футбольным образованием, после качественного усиления он точно всех обыграет одной левой. На критику же Абаскаль отвечал не результатом, а вбросом очередных слухов из Испании, где им «интересовался» то «Кадис», то «Райо Вальекано», а «Севилья» продолжала следить.

Об Абаскале мы ещё можем услышать, а «Спартаку» надо понять, кто ему нужен

Всё закончилось так, как и должно было. Абаскаль, давно потерявший связь с реальностью и с коллективом, в итоге уволен. «Спартак» он покинул на минорной ноте, но не стоит спешить и совсем ставить крест на карьере наставника. Для Абаскаля Россия в любом случае была местом, где можно было набраться опыта, и его он получил с избытком. Теперь для испанца главный вопрос, что он извлечёт из работы.

Следующий клуб Абаскаля должен ясно понимать, что его надо держать в чётких границах тренерской работы. Пока испанец в «Спартаке» отвечал за футбол – у него всё получалось, а сами «красно-белые» выдали один из лучших отрезков за последние годы. Если Абаскаль вернётся именно к этой работе и не будет пытаться отвечать за всё, то вполне может добиться многого. В конце концов он совсем молод. Молодым же свойственно думать, что они всё знают лучше всех.

В свою очередь «Спартак» теперь должен определиться, кто ему нужен. Если нужен только тренер, то надо найти такого и не расширять полномочия, не идти на поводу. Если нужен менеджер, то уж надо найти человека с соответствующими навыками и опытом.

Роман Андреев