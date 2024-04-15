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Жирков: «У меня нет клубов, в которые я никогда не пойду работать»

15 Апреля 2024 • 12:39 Комментировать

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, в какую команду он пойдёт работать.

«Думаю, у меня нет клубов, в которые я никогда в жизни не пойду работать. Я себя пока что главным тренером не вижу, но, как вы знаете, все в жизни бывает», — приводит слова Жиркова портал «РБ Спорт».

Напомним, Жирков проходит обучение на тренера в Академии РФС.

Россиянин завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Напомним, в разные периоды Жирков играл за ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Челси» и другие команды.

Ранее стало известно, что 40-летний Жирков присоединился к медийному клубу «Бамovets».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков
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