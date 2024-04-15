Стипиди – о новом тренере «Спартака»: «Лучше Ивич, но только не бывший спартаковец»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об увольнении Гильермо Абаскаля и потенциальных кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака».

- Как оцениваете увольнение Абаскаля, насколько оно своевременно?

- Я с первого дня, как только Абаскаля назначили главным тренером, понимал, что «Спартак» не угадал с ним ни одной буквой. Не потому что он человек плохой, а потому что специалист очень слабый. Я изначально об этом и говорил, что есть тренеры сильные, есть средние и есть слабые. Я заметил такую тенденцию: чем тренер слабее, тем он сам по себе наглее. И показывает свою значимость в футболе любыми путями, если он попал туда. Абаскаль как раз из этой когорты людей.

Я не знаю, по какой причине «Спартак» так долго размышлял над увольнением Абаскаля. Видели же прекрасно, что результатов нет и не могло быть. Если тренер впадает в спор или конфликт с одним из ключевых футболистов команды, это не есть хорошо. Джикия был капитаном, он игрок достаточно сильного уровня, но Абаскаль всё равно гнул свою линию. И слабого защитника Дуарте упорно ставил в основной состав, даже с разбитой головой. А это же не какая-то пятка – голова всё-таки. Понятно, что Дуарте не мог на сто процентов играть с этой травмой. Можно же было Абаскалю позвать Джикию и решить с ним все вопросы. Наверно, руководство тоже Абаскалю говорило об этом. Но я так понимаю, он не прислушивался ни к кому абсолютно. Его мнение для него самое главное.

Ситуация с каждым днём становилась всё хуже и хуже. В матче против «Динамо» произошёл несчастный случай с вратарём Лещуком, поэтому «Спартак» выиграл. Но поражение от «Сочи» стало последней каплей. При этом «Спартак» сделал глубокую ошибку, на момент увольнения не определившись со следующим главным тренером. У нас в России такая тенденция, что после увольнения зачастую командой начинает руководить его бывший помощник. Но что может сегодня Слишкович? Он будет то же самое, что и Абаскаль, делать, а игроки не будут воспринимать его как полноценного главного тренера.

- Кто больше подходит на роль главного тренера «Спартака»?

- Русские поговорки бьют не в бровь, а в глаз, и это тоже поговорка. Нельзя зайти дважды в одну и ту же реку. Поэтому Карпин и Черчесов – не варианты. Карпин нормально работает в сборной и в «Ростове», зачем ему возвращаться в «Спартак»? А Черчесов – это человек, который никогда не пойдёт на какие-то копейки. Наверняка он ждёт, когда «Спартак», клуб с большим бюджетом, предложит ему хорошие деньги. Я думаю, если брать из зарубежных специалистов, лучшей кандидатурой выглядит Ивич. Сейчас скажут, что я так говорю, потому что он мой друг. Но не в этом дело. Все же видели, в какую футбол «Краснодар» играл при Ивиче и во что превратился после него.

Или нашего специалиста взять. И молодые есть, я сейчас не буду перечислять. Но только не бывшего спартаковца! На сегодняшний день, какое бы уважение у меня к ним ни было, они озабочены только финансовой стороной вопроса. Все эти амбиции, что в народной команде «Спартак» должны играть и тренировать только местные воспитанники… Пропитаться спартаковским духом можно и придя туда со стороны. «Спартаку» нужен компетентный тренер, который сделает сильную команду из сильных игроков, которые, поверьте мне, есть там.

- Кто они?

- 80 процентов – наши российские ребята. В том числе те, которые при Абаскале сидели на лавке. Которые на голову сильнее иностранцев. Но когда футболисты не получают игровой практики и справедливого отношения от тренера, они закисают. Тем более сейчас поколение ранимое – в 90-х игроки были психологически куда сильнее.

Из легионеров Бабич, я согласен, футболист хорошего уровня, который полезен для «Спартака». Промес, не буду вникать в его личные жизненные пути, как футболист тоже был для «Спартака» действительно полезным. Угальде – это вообще непонятно кто. Не знаю, может, Абаскаль ставил перед ним и другими легионерами такие задачи, что они их не понимали. Но они ничего не показывали на поле абсолютно.

В общем, «Спартаку» надо как можно скорее определиться с новым главным тренером. Это как прийти в магазин за водкой, а там двадцать или тридцать наименований. И ты стоишь полчаса, смотришь, выбрать никак не можешь. А если были бы только две марки, взял бы любую. Так и здесь. «Спартаку» сейчас нужно встряхнуться, а если долго выбирать тренера, команда так и застрянет в первой семёрке или восьмёрке, – предсказал Стипиди.

После 24-го тура «Спартак» идёт в таблице чемпионата России на седьмом месте, отставая от шестой строчки на один балл.

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