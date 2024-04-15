Глебов: Не скажу, что «Ростов» имел супермоменты в матче с «Факелом»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался после победы над «Факелом» (1:0) в 24-м туре чемпионата России.

«Не скажу, что мы имели прям супермоменты, но подходы были. Хорошо, что удалось забить в концовке матча и вырвать победу», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Стоит сказать, что футболист отказался говорить о судействе, отметив, что работу арбитра должна оценивать ЭСК.

В сезоне-2023/24 Глебов появился на поле в 31 матче во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.

По итогам 23 сыгранных встреч «Ростов» находится на восьмой позиции в чемпионате России. В копилке подопечных Валерия Карпина 34 зачетных балла.