Андрей Мостовой заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» — чемпион? Да нет, куда еще. Четыре очка, еще семь матчей, достаточно долго играть», — цитирует Мостового портал «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

По итогам 23 сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 47 очков. Отрыв «сине-бело-голубых» от идущего на второй строчке «Краснодара» составляет четыре балла.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится у себя дома с «Оренбургом». Игра пройдет 21 апреля. Начало матча 25-го тура запланировано на 16:15 по мск.