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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита»

15 Апреля 2024 • 12:21 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой высказался о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» — чемпион? Да нет, куда еще. Четыре очка, еще семь матчей, достаточно долго играть», — цитирует Мостового портал «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

По итогам 23 сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 47 очков. Отрыв «сине-бело-голубых» от идущего на второй строчке «Краснодара» составляет четыре балла.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится у себя дома с «Оренбургом». Игра пройдет 21 апреля. Начало матча 25-го тура запланировано на 16:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой

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