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«Ростов» предложит контракт Песьякову

15 Апреля 2024 • 12:09 Комментировать
Факел
0:1
Ростов

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков может продлить трудовой договор с клубом.

«Мы договорились встретиться после игры в Воронеже. Какой-то диалог состоится», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Вратарь отметил, что, возможно, в ближайшее время он продлит контракт с «Ростовом».

Напомним, Песьяков выступает за дончан с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Песьякова с «Ростовом» истекает в конце 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 600 тысяч евро.

Песьяков провёл 50-й «сухой» матч за «Ростов»

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Евро-Футбол.Ру,
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