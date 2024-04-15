Тимощук: «Зенит» — флагман российского футбола»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о том, какую российскую команду можно назвать народной.

Специалист назвал «Зенит» флагманом российского футбола, отметив при этом, что большое количество людей в стране поддерживают «Спартак».

«Я считаю, «Зенит» — флагман российского футбола. Не зря мы в чемпионате России пять раз становились чемпионами. Многие исторические факты, конечно, поддерживают «Спартак», — цитирует Тимощука «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем последних пяти сезонов чемпионата России подряд. После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Краснодар» на четыре очка.