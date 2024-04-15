Бушманов высказался о новом тренере «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Гильермо Абаскаля.

- Как восприняли отставку Абаскаля?

- Это было ожидаемо. Последнее время это витало в умах руководителей «Спартака». Просто они ждали подходящего случая. Если бы команда проиграла «Динамо», думаю, Абаскаля уволили бы после той встречи.

- Не считаете, что «Спартак» затянул с этим решением?

- Руководство, скорее всего, надеялось, что Абаскаль сможет выправить ситуацию. Зимой в команде произошли изменения, «Спартак» усилился. Какие-то надежды оставались, поэтому и решили его не менять.

- Не считаете, что у Абаскаля есть оправдание в виде неожиданной потери ведущего игрока - Промеса?

- Понятно, что он был очень важным футболистом, лидером команды. Квинси делал результат на поле, был лидером в раздевалке. Естественно, его потеря сильно повлияла. Но на такие случаи у тренерского штаба должны быть решения, тем более, если этот штаб давно работает с командой.

- Какие решения?

- Например, постановка игры. Когда есть игра, выпадение одного футболиста, даже ведущего, не приводит к катастрофическим последствиям. Это может сказаться на одном-двух матчах, но потом за счет поставленной игры все возвращается на круги своя. Команда демонстрирует свой уровень. При Абаскале у «Спартака» не было поставленной игры.

- Что-то положительное было в игре и результатах «красно-белых» при Абаскале?

- Первая часть первого сезона была очень яркая. Было много хороших матчей. Молодые ребята стали себя проявлять. Футбол был интересный, зрелищный. Денисов, Пруцев, Игнатов, Литвинов неплохо себя показывали. Тот же Зобнин получил новый виток в своей карьере. Он посвежел. Но это было в прошлом сезоне. Сейчас «Спартак» в каком-то застое. Никто не показывает своей лучшей игры.

- Что у вас всплывет в памяти, когда услышите фамилию Абаскаля?

- Молодой тренер, который поработал в «Спартаке». Он завоевал бронзу, но для этой команды есть только одно место. Болельщики не помнят, в каком году «Спартак» завоевал серебро или бронзу. Только золото.

- «Спартак» пока будет готовить Слишкович. Это временная фигура, или он может задержаться, если у команды будут результаты?

- Это временная фигура в любом случае.

- Сейчас в СМИ называют два варианта на смену Абаскаля: Карпин и Ивич. Какой вам ближе?

- Карпин. Он спартаковец, играл и тренировал эту команду. Болельщики его сильно поддержат. У Валерий Георгиевича есть опыт, которого не было, когда он первый раз приходил в «Спартак». Что касается Ивича, это тоже сильный специалист. Он вел «Краснодар» на первом месте, и это его заслуга. Он научил команду добиваться победы, играть на результат, сплотил ребят. Его футбол не всегда яркий и зрелищный, и в этом плане могут быть вопросы у болельщиков «Спартака». Если футбол будет закрытым и не будет результата, то на руководство «красно-белых» опять польется очень много критики.

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- Если говорить про Карпина, Он сейчас занят в «Ростове» и в сборной. «Спартаку» вариант совмещения постов подойдет?

- Нет. Можно договориться, чтобы он ушел из сборной.

Елена Григорьевская