Дркушич: «Хочу помочь «Сочи» остаться в РПЛ»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич в беседе с представителями СМИ поделился мыслями касательно своего будущего в команде.

«Франция? Если честно, ничего не знаю про будущее. Я на 100% сфокусирован на «Сочи». Увидим, что будет летом. Мы отстаем в чемпионате, а я хочу помогать команде, чтобы остаться», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник выступает за сочинскую команду с января 2022 года. В общей сложности он провел в составе южан 60 поединков, забил четыре мяча и отдал два ассиста.

После 23 туров чемпионата России «Сочи» набрал 18 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.