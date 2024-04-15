Ткачук: «Не верил и не верю в чемпионство «Динамо»

Бывший игрок «Зенита» Денис Ткачук оценил перспективы «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, после 23 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на восемь очков.

Ткачук признался, что не верит в возможное чемпионство «Динамо», так как москвичи значительно уступают петербургской команде в уровне состава.

«Посмотрите на уровень футболистов «Динамо» и «Зенита», на разницу зимних трансферов. При всём уважении к динамовским ребятам, а с некоторыми я знаком, победа Петербурга будет безоговорочной», — цитирует Ткачука «Чемпионат».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 21 апреля против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.