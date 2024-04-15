Игрок «Ростова» отметил воронежских болельщиков

Воронежские болельщики привносят непередаваемую атмосферу на домашние поединки «Факела» в РПЛ. Об этом рассказал нападающий «Ростова» Егор Голенков.

«Я в гостях, но мне приятно тут играть. Атмосферно», - цитирует форварда «РБ Спорт».

Голенков стал автором результативной передачи на Роналдо, который забил единственный мяч в игре. Ростовчане победили и продолжили своё восхождение по турнирной таблице. Воронежцы находятся внизу, но пока их прописке в РПЛ ничего не угрожает.

Следующий матч в рамках чемпионата России «Ростов» проведёт уже перед своими болельщиками - 21 апреля команда Валерия Карпина дома примет московский «Спартак».