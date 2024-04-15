Аршавин: «Ещё рано везти золотые медали в Санкт-Петербург»

Бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о том, стоит ли досрочно вручить золотые медали «сине-бело-голубым» после гостевой победы над «Краснодаром» (2:1) в минувший уик-энд.

«Нет, еще рано везти их в Санкт-Петербург», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».

После 23 проведенных матчей «Зенит» набрал 47 баллов и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре очка. Топ-3 замыкает московское «Динамо», в активе «бело-голубых» 38 набранных баллов.