Корнеев: «Для «Краснодара» чемпионской гонки не будет»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с журналистами высказался о гостевой победе «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» обыграл «Краснодар» по делу. Счет мог быть и крупнее, если бы игроки «Зенита» распорядились моментами иначе. Для «Краснодара» никакой чемпионской гонки не будет», - передает слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

После 23 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 47 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то подопечные Мурада Мусаева отстают от «Зенита» на четыре очка.