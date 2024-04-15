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Агент Селюк: «Через одну-две недели Гбамбле будет в заявке «Ахмата»

15 Апреля 2024 • 11:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
20.04 19:30

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, когда ивуарийский футболист, восстанавливающийся сейчас после травмы, вернётся в строй.

Напомним, в последних трёх матчах «Ахмата» 21-летний футболист не значился в заявке команды.  

«У Нене травма. Через неделю, максимум две уже будет в заявке. Но всё будет зависеть от тренера — ему нужно присмотреться, выиграет ли Нене конкуренцию», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Гбамбле провёл за «Ахмат» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. На данный момент грозненцы занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 20 очков в 23 турах.

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