Агент Селюк: «Через одну-две недели Гбамбле будет в заявке «Ахмата»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, когда ивуарийский футболист, восстанавливающийся сейчас после травмы, вернётся в строй.

Напомним, в последних трёх матчах «Ахмата» 21-летний футболист не значился в заявке команды.

«У Нене травма. Через неделю, максимум две уже будет в заявке. Но всё будет зависеть от тренера — ему нужно присмотреться, выиграет ли Нене конкуренцию», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Гбамбле провёл за «Ахмат» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. На данный момент грозненцы занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 20 очков в 23 турах.