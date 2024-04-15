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Умер бывший начальник московского «Спартака»

15 Апреля 2024 • 11:17 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что в возрасте 83 лет скончался бывший начальник команды Валерий Жиляев.

С середины 70-х по середину 80-х годов Жиляев запомнился тем, что занимал аналогичную должность в ХК «Спартак». А в футбольный клуб он пришёл в 1989 году. Начальником же Валерий Владимирович стал в год смерти Николая Старостина (1996) и проработал до 2012 года. Жиляев также в разное время занимал должности тренера-администратора и начальника спортивно-технического отдела клуба.

Успехи романцевского «Спартака» образца начала 90-х - начала 2000-х годов связывают в том числе и с деятельностью Валерия Жиляева. После развала СССР и в период тренерской деятельности Олега Романцева «красно-белые» девять раз выигрывали чемпионский титул, трижды брали Кубок России, а также доходили до полуфиналов Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА.

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