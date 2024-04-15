Президент «Урала» Иванов: «Каштанов забыл, что у него уже была карточка»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о победном голе Алексея Каштанова в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1), после которого он получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Ласково с ним пообщались, поздравил его с голом. Алексей сказал мне, что забыл, что у него уже была карточка. Ну что поделаешь, зато принёс команде три очка! Один раз можно и простить», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Каштанов провёл за «Урал» 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

После 23 туров РПЛ «Урал» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, сумев набрать 23 очка. Сейчас отрыв екатеринбургской команды от зоны вылета составляет три балла.