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Президент «Урала» Иванов: «Каштанов забыл, что у него уже была карточка»

15 Апреля 2024 • 11:09 Комментировать
Сочи
...
Урал
21.04 18:15

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о победном голе Алексея Каштанова в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1), после которого он получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Ласково с ним пообщались, поздравил его с голом. Алексей сказал мне, что забыл, что у него уже была карточка. Ну что поделаешь, зато принёс команде три очка! Один раз можно и простить», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Каштанов провёл за «Урал» 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

После 23 туров РПЛ «Урал» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, сумев набрать 23 очка. Сейчас отрыв екатеринбургской команды от зоны вылета составляет три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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