Канчельскис: «Спартак» как обычно профукал сезон»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Последней каплей стала игра с «Сочи». Могли бы дотерпеть и до конца сезона, но есть руководители, которые всё решают. «Спартак» как обычно профукал сезон», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

В последнем матче под руководством Абаскаля «Спартак» на выезде встречался с «Сочи». «Красно-белые» проиграли со счетом 0:1. После 23 туров Российской премьер-лиги «народная команда» с 35 очками находится на седьмой позиции в таблице.