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Лещенко - об игроке «Зенита»: «Потрясающий футболист, сумасшедшие голы»

15 Апреля 2024 • 11:01 Комментировать

Известный артист и болельщик столичного «Динамо» Лев Лещенко высказал мнение о новичке петербургского «Зенита» Педро.

«Потрясающий футболист! Сумасшедшие голы. Это настоящее открытие. Думаю, у нас такого футболиста еще не было. И он еще раскроется. У него впереди много времени. Ему всего 18 лет», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Педро пополнил ряды петербургского коллектива в феврале нынешнего года. Его переход из «Коринтианса» обошелся «сине-бело-голубым» в девять миллионов евро. В составе петербургского коллектива бразилец провел семь поединков и отметился тремя забитыми мячами.

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