Лещенко - об игроке «Зенита»: «Потрясающий футболист, сумасшедшие голы»

«Потрясающий футболист! Сумасшедшие голы. Это настоящее открытие. Думаю, у нас такого футболиста еще не было. И он еще раскроется. У него впереди много времени. Ему всего 18 лет», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».