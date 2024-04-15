Лещенко - об игроке «Зенита»: «Потрясающий футболист, сумасшедшие голы»

Известный артист и болельщик столичного «Динамо» Лев Лещенко высказал мнение о новичке петербургского «Зенита» Педро.
«Потрясающий футболист! Сумасшедшие голы. Это настоящее открытие. Думаю, у нас такого футболиста еще не было. И он еще раскроется. У него впереди много времени. Ему всего 18 лет», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Педро пополнил ряды петербургского коллектива в феврале нынешнего года. Его переход из «Коринтианса» обошелся «сине-бело-голубым» в девять миллионов евро. В составе петербургского коллектива бразилец провел семь поединков и отметился тремя забитыми мячами.
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