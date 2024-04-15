«Оренбург» потерял нападающего из-за травмы

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался о состоянии здоровья форварда команды Владимира Обухова. Игрок получил травму по ходу встречи 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1).

«Скорее всего, поврежден мениск. Поэтому он поедет на операцию», - сказал Андреев в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 22 поединках «Оренбурга» во всех турнирах. На счету игрока пять забитых мячей. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня текущего года.