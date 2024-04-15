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Олусегун: «В матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать»

15 Апреля 2024 • 10:51 Комментировать
Краснодар
...
Факел
19.04 19:00

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению нигерийского футболиста, судья, обслуживший прошедшую встречу, мог отработать лучше.

«Я не хочу говорить о судьях, у них своя работа, моя работа — забивать мячи и помогать команде. Но в матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, матч «Краснодар» — «Зенит» обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым

После этого поражения отставание «Краснодара», занимающего вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, от лидирующего «Зенита» увеличилось до четырёх очков. Свой следующий матч «быки» проведут 19 апреля против воронежского «Факела».

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