Олусегун: «В матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о судействе в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

По мнению нигерийского футболиста, судья, обслуживший прошедшую встречу, мог отработать лучше.

«Я не хочу говорить о судьях, у них своя работа, моя работа — забивать мячи и помогать команде. Но в матче с «Зенитом» судья мог и лучше работать», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, матч «Краснодар» — «Зенит» обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым

После этого поражения отставание «Краснодара», занимающего вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, от лидирующего «Зенита» увеличилось до четырёх очков. Свой следующий матч «быки» проведут 19 апреля против воронежского «Факела».