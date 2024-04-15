Кассьерра: «Игроки «Зенита» никогда не опускают руки»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Напомним, «сине-бело-голубые» уступали «быкам» после первого тайма, однако во второй половине игры сумели перевернуть ход этой встречи и добиться победы.

«Игроки «Зенита» никогда не опускают руки и никогда не забывают о том, что у нас всегда есть возможность прибавить, в чём‑то добавить. Мы знаем свои сильные стороны», — цитирует Кассьерру «Матч ТВ».

После этой победы «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ, увеличив свой отрыв от второго «Краснодара» до четырёх очков. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.