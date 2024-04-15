Инсайдер Романо назвал возможного нового тренера «Спартака»

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что нидерландский тренер Паскаль Янсен может стать новым наставником московского «Спартака».

«Паскаль Янсен является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака», - говорится в публикации журналиста.

В воскресенье, 14 апреля, пресс-служба московского клуба объявила об отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста рулевого «Спартака».

В последнем матче «красно-белые» на выезде потерпели поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После этого фиаско «Спартак» с 35 баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице.