Экс-игрок «Зенита» считает, что клуб успешно выступил бы в еврокубках

Сергей Семак смог бы добиться высоких результатов вместе с «Зенитом» в еврокубках, если бы клуб в них участвовал. Такого мнения придерживается экс-форвард питерского клуба Денис Ткачук.

По его мнению, свой тренерский потенциал Семак продемонстрировал ещё в «Уфе», а в «Зените» раскрыл его до конца, сообщает «Чемпионат».

Пока российские клубы не могут выступать в европейских турнирах. Бан на участие наложил УЕФА в марте 2022 года. РФС постоянно ведёт переговоры с Европейским футбольным союзом и ФИФА на предмет возвращения России на международную арену, но пока особых подвижек в этом вопросе нет.

В 23-м туре РПЛ «Зенит» укрепил своё лидерство в РПЛ, обыграв на выезде своего главного конкурента - «Краснодар» (2:1).