Агент Роналдо: «Если поступит предложение от «Зенита», сядем и поговорим с «Ростовом»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался о возможном переходе своего клиента в другой клуб.

Напомним, вчера, 14 апреля, гол бразильского футболиста принёс южанам победу над «Факелом» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«Как мы поступим, если последует предложение от «Зенита» или «Спартака»? Сегодня все наши мысли связаны с «Ростовом», и если интерес к игроку вдруг возникнет, мы сядем и поговорим об этом», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из софийского «Левски». В составе «жёлто-синих» 23-летний нападающий успел провести семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.