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Песьяков: «В Воронеже выиграть приятнее, чем у «Динамо»

15 Апреля 2024 • 10:14 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков после победы над «Факелом» (1:0) заявил, что добиться успеха в Воронеже приятнее, чем обыграть московское «Динамо».

Голкипер отметил, что в матчах с такими командами, как «Факел», много борьбы и футбол уходит на второй план.

«В Воронеже выиграть приятнее, чем у «Динамо». Это сопоставимо с «Оренбургом», наверное — домашняя команда», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Ростов», набравший 34 очка, расположился на восьмом месте в турнирной таблице. «Факел», в свою очередь, с 26 баллами в своём активе занимает 11-ю строчку. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.

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