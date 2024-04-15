Семшов выбрал двух тренеров для «Спартака»

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов поделился мнением о том, кто может занять пост главного тренера московского «Спартака» после отставки испанца Гильермо Абаскаля.

«Спартак» должен возглавить тренер, который будет соответствовать этому клубу. «Спартак» - это имя в российском футболе. У меня пока две кандидатуры - Черчесов и Карпин», - высказался Семшов в эфире «Матч Премьер».

В воскресенье, 14 апреля, «красно-белые» отрапортовали об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. В последнем матче под руководством испанского специалиста «народная команда» на выезде уступила «Сочи» со счетом 0:1.