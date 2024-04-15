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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Игроки «Динамо» не готовы побеждать»

15 Апреля 2024 • 09:58 Комментировать

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о гостевом поражении московского «Динамо» от екатеринбургского «Урала» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Игроки «Динамо» не готовы выигрывать. Я думал, что «Динамо» с прекрасным тренером может зацепиться и создать давление. А сейчас понимаю, что остался только «Зенит», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Несмотря на череду поражений, «Динамо» по-прежнему сохраняет третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего вторым «Краснодара» на пять баллов. В следующем матче чемпионата страны «бело-голубые» сыграют с «Пари НН» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Корнеев
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