Корнеев: «Игроки «Динамо» не готовы побеждать»

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев высказался о гостевом поражении московского «Динамо» от екатеринбургского «Урала» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Игроки «Динамо» не готовы выигрывать. Я думал, что «Динамо» с прекрасным тренером может зацепиться и создать давление. А сейчас понимаю, что остался только «Зенит», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Несмотря на череду поражений, «Динамо» по-прежнему сохраняет третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего вторым «Краснодара» на пять баллов. В следующем матче чемпионата страны «бело-голубые» сыграют с «Пари НН» на выезде.