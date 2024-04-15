Песьяков: «Ростов» успешно выполнил задачу — не вылететь»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков заявил, что южане уже выполнили главную задачу на нынешний сезон — сохранили прописку в РПЛ.

Напомним, вчера, 14 апреля, «Ростов» обыграл «Факел» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ.

«У нас задача была — не вылететь, мы её успешно выполнили, как мне кажется», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. От зоны вылета южан сейчас отделяют 14 баллов. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 21 апреля против «Спартака». Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.