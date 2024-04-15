Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России на протяжении нескольких лет.

«Во-первых, надо похвалить «Зенит», ведь до прихода нового руководства и Семака таких ведь не было результатов, хотя возможности были такие же. Можно сослаться на чемпионат Германии, там тоже на протяжении десятилетий лидирует «Бавария». Тем не менее клубы и сборная добивались хороших успехов», — сказал Гаджиев.

В 24-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде одержал победу над «Краснодаром» и оторвался от «быков» на четыре очка.