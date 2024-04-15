Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, кого назначить «красно-белым» на пост главного тренера.

«Что делать «Спартаку», пусть решают руководители клуба, какого иностранца можно пригласить. Разные есть иностранные специалисты, у нас есть качественные тренеры из-за рубежа, например, Личка. Есть хорошие специалисты, и наши, и иностранные. Выбор должен быть сделан руководителями. Но должны нести персональную ответственность за выбор главного тренера спортивный директор и генеральный. Вот кто назначает и приглашает тренера должен ручаться за него, тогда не будет чехарды в тренерской системе», — сказал Гладилин.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.