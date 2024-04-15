Иванов оценил шансы «Урала» остаться в РПЛ

Глава «Урала» Григорий Иванов высказался о шансах команды остаться в Премьер-лиге после победы над московским «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России. В Екатеринбурге хозяева выиграли со счетом 2:1.

«Рано делать выводы. Надо играть, подниматься выше. Сами виноваты в том, что оказались в таком положении. Рано или поздно деятельность Ганчаренко и его помощников должна принести плоды», - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После 23 туров чемпионата России «Урал» набрал 23 балла и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда Ганчаренко на выезде встретится с «Сочи».