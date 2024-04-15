Голенков: «В матче с «Факелом» нам многое удавалось»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о победе над «Факелом» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

Футболист не согласился с тем, что игра получилась скучной. По мнению Голенкова, в прошедшей встрече южанам многое удавалось.

«Ожидалось, что будет много борьбы. В принципе, «Факел» навязывал эту игру. Мы пытались положить мяч, действовать. Я считаю, нам многое удавалось», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Свой следующий матч южане проведут 21 апреля против «Спартака». Начало — в 20:30 по московскому времени.