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Голенков: «В матче с «Факелом» нам многое удавалось»

15 Апреля 2024 • 09:34 Комментировать
Факел
0:1
Ростов

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о победе над «Факелом» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

Футболист не согласился с тем, что игра получилась скучной. По мнению Голенкова, в прошедшей встрече южанам многое удавалось.

«Ожидалось, что будет много борьбы. В принципе, «Факел» навязывал эту игру. Мы пытались положить мяч, действовать. Я считаю, нам многое удавалось», — цитирует Голенкова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Свой следующий матч южане проведут 21 апреля против «Спартака». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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