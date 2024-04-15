В «Урале» ответили на вопрос о будущем Ганчаренко

«У меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Ганчаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в команде», - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».