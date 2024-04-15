В «Урале» ответили на вопрос о будущем Ганчаренко

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в беседе с журналистами высказался относительно будущего главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
«У меня ни разу не было мысли расстаться с Виктором Михайловичем. Мне же часто задавали и задают вопрос про кредит доверия к Ганчаренко. Всегда отвечаю: большой! Я очень рад, что он в команде», - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что белорусский специалист занял пост главного тренера «Урала» летом 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего сезона. В настоящий момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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