Радимов назвал лучшую кандидатуру на пост наставника «Спартака»

Валерий Карпин должен возглавить московский «Спартака», считает бывший полузащитник ЦСКА и питерского «Зенита» Владислав Радимов.

«Валерий Карпин - это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в «Спартак», - цитирует ветерана телеканал «Матч ТВ».

Он также отметил, что за короткое время от отставки Гильермо Абаскаля до ближайшего матча кардинально изменить ничего нельзя. Команде может помочь только эмоциональная встряска, однако футболисты плохо готовы физически.

Свой первый матч с Владимиром Слишковичем в качестве исполняющего обязанности рулевого «Спартак» проведёт 17 апреля в Санкт-Петербурге против «Зенита». Встреча пройдёт в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.