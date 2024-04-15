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Калинин: «У «Факела» никаких проблем нет»

15 Апреля 2024 • 09:18 Комментировать
Краснодар
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Факел
19.04 19:00

Защитник «Факела» Игорь Калинин после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ высказался об игре своей команды в атаке.

По мнению 28-летнего футболиста, у «Факела» нет проблем в нападении.  

«У нас проблем никаких нет. После игры тренер подскажет, разберём, сделаем работу над ошибками», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

Отметим, что в 23 матчах РПЛ команда из Воронежа сумела забить 19 голов — это худший результат в лиге. На сегодняшний день «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков.  

Свой следующий матч команда Сергея Ташуева проведёт 19 апреля против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин

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