Орещук ответил, умерла ли интрига в РПЛ после победы «Зенита» в Краснодаре

Футбольный функционер Роман Орещук высказался об интриге в Российской премьер-лиге после гостевой победы петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в рамках 24-го тура.

«Как таковой интриги уже не существует. Но «Зениту» еще с «Динамо» играть. Какая-то маленькая будет интрига существовать. Но если «Зенит» продолжит играть как в последних играх, то интрига умерла», - приводит слова Орещука «Спорт день за днём».

Напомним, что встреча в Краснодаре завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.

После 23 туров «Зенит» набрал 47 баллов и лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» с 43 очками находится на второй позиции.