В «Факеле» считают, что судья Любимов не достоин работать в РПЛ

Футбольный функционер Кирилл Котов, занимающий пост спортивного директора воронежского «Факела», в жесткой форме высказался о работе главного судьи Артёма Любимова в матче против «Ростова» (0:1).

«Любимов по своему уровню судейства не достоин работать в РПЛ», - передает слова Котова «Спорт-Экспресс».

После поражения воронежский коллектив с 26 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина с 34 очками находятся на восьмой позиции.

Следующий матч в чемпионате страны «Факел» сыграет на выезде с «Краснодаром».