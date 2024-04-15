Ещенко рассказал, кто может возглавить «Спартак»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о том, кто может возглавить «народную команду» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

«В связи с тем, что спортивный директор в «Спартаке» - португалец, следующим тренером может стать специалист из Португалии. Ещё один кандидат - Ивич. У него есть опыт в российском футболе», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что об увольнении Абаскаля из московского клуба было объявлено в воскресенье, 14 апреля. В последнем матче под руководством испанского тренера «народная команда» на выезде минимально проиграла «Сочи» со счетом 0:1.