Медведев: «Во втором тайме «Зенит» показал, кто в РПЛ лидер»

«Очень тяжёлый первый тайм. Но во втором «Зенит» показал, кто в чемпионате лидер. Это уже позади - идём дальше. В ближайшую среду матч со «Спартаком», поэтому не останавливаемся», – передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».