Медведев: «Во втором тайме «Зенит» показал, кто в РПЛ лидер»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказал мнение о гостевом матче против «Краснодара» в 24-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».
«Очень тяжёлый первый тайм. Но во втором «Зенит» показал, кто в чемпионате лидер. Это уже позади - идём дальше. В ближайшую среду матч со «Спартаком», поэтому не останавливаемся», – передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».
После 23 проведенных матчей петербургский клуб закрепился на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на четыре балла.
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