Абаскаль летит длмой, «Зенит» - чемпион, Роналдо забивает в РПЛ: Итоги 24-го тура

Какой там «Краснодар»?

Ключевой битвой 24-го тура РПЛ должно было стать не московское дерби «Локомотива» и ЦСКА. Те поконкурируют за какое-то скромное третье место, если повезёт. В Краснодаре шла борьба другого толка – за чемпионство. Но это в первом тайме ещё шла. А во втором «Зенит» наглядно показал, кто единственный претендент на чемпионство.

Кем-то этот матч предвкушался с придыханием в ожидании чуда, а кем-то – с пониманием, что всё встанет на свои места. Правы оказались те, кто прогнозировал без сюрпризов. В первом тайме Оласа подарил «быкам» надежду, но после перерыва зенитовцы положили два похожих гола усилиями Кассьерры и Артура. Семак опять удачно сработал заменами.

Вскрылась вся эта чушь со сравнением футбола Ивича и Мусаева. Атакующий, не атакующий, оборонительный, не оборонительный… Слушайте, да хватит уже! Во втором тайме с «Зенитом» «Краснодар» играл на удержание при Мусаеве, явном любимчике Галицкого. Когнитивный диссонанс сплошной.

«Балтика» теряет берега

Большей частью матч в Краснодаре пересекался временем с действом в Грозном. И ещё вопрос задним числом, что было смотреть лучше. «Балтика» устроила «Ахмату» знатную взбучку. 1:7 – просто ужас для Адиева. Калининградцы отличились трижды за первые десять минут и пять раз за первый тайм. Семь забитых голов в официальном матче – клубный рекорд «Балтики».

И ведь для неё это первая гостевая победа в текущем розыгрыше РПЛ. Но ей было от чего отталкиваться – летом она уже побеждала в Кубке «Ахмат» в Грозном. Тогда поскромней было – 0:2 всего лишь. Кстати, «Краснодар» три года назад проигрывал дома «Ахмату» 0:5, после чего была отставка Мусаева.

Абаскаль наступает на грабли Витории

«Спартак» сгорел в Сочи, что привело к отставке Абаскаля. Проиграть команде с последнего места, которая не выигрывала в РПЛ полгода, – это уметь надо. Кстати, Абаскаль здесь не первопроходец. Путь Витории по «красно-белой» дорожке закончился также после поражения «Спартака» от «Сочи».

«Спартак» ещё ни разу не побеждал «барсов» в гостях за пять попыток. «Сочи» даже ненадолго уходил с последнего места, но «Балтика» вернула его обратно на дно. Из заключительной пятёрки в минувшем туре победили вообще четверо – ещё «Оренбург» и «Урал». Только «Ахмат» подкачал, но он же как раз с «Балтикой» встречался.

Личке не дают покоя лавры Абаскаля

«Урал» отправил на печаль «Динамо». Мишкич быстро открыл счёт, Тюкавин сравнял, а Каштанов сделал ключевую разницу на 90+5-й. И эпично удалился за вторую жёлтую карточку, сняв футболку. Первая победа «Урала» в чемпионате за семь туров. До этого пострадавшим в Екатеринбурге в РПЛ был «Краснодар».

«Урал» в этом сезоне (включая Кубок) не проиграл дома ни одному сопернику из Москвы. Для Тюкавина нынешний чемпионат уже самый результативный (десять голов на данный момент). «Динамо» проиграло третий матч подряд. Личка скоро отправится вслед за Абаскалем? Хотя с бронзового места никто пока скинуть «бело-голубых» не может.

Парашют Акинфееву и красная Рахимову

«Локомотив» и ЦСКА пытались, но для этого кто-то из них должен был победить. А зарубились они на славную ничью 3:3. Затравку сделал Самошников, огорошивший Акинфеева парашютом под перекладину. Ну а потом пошло-поехало: забивали Мусаев, Морозов, Фассон, Заболотный и Агапов.

Немного в тени остался Глушенков с хет-триком из голевых передач. Ещё на 79-й минуте «Локомотив» вёл 3:1, но ЦСКА нашёл в себе силы отыграться. «Крылья Советов» превозмогли «Рубин», у которого в перерыве был удалён Рахимов. Самарцы вернулись в первую шестёрку таблицы, убрав оттуда «Спартак».

Роналдо обеспечил «Ростову» победу над «Факелом», в котором остались недовольны судейством. Песьяков провёл за «Ростов» 50-й матч на ноль. «Оренбург», побив «Пари НН», одержал третью викторию за четыре тура. У «Рубина» и «Факела» в чемпионате по два поражения подряд, у «Пари НН» – три (как у «Динамо»), а у «Ахмата» – целых четыре.

Кирилл Иванцов