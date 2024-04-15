Смородская: «Думаю, Карпин не пойдёт сейчас в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака».

«Думаю, Карпин не пойдет сейчас в «Спартак». Вообще, выбор среди российских тренеров минимальный, никого нет», — заявила Смородская «РБ Спорту».

Функционер отметила, что «красно-белые» могут рассмотреть кандидатуру Станислава Черчесова.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. 35-летний испанец возглавлял клуб с июня 2022 года.

Сейчас столичный коллектив занимает седьмое место в чемпионате России, набрав 35 очков.

Смородская назвала Абаскаля худшим тренером РПЛ за последние годы